LIVE Europa League, playoff: Dudelange - CFR Cluj 1-0

Blonda care a fost prezentată de Philipp Plein drept noua lui iubită ascunde un trecut absolut fascinant! Numele ei este Samantha Rowley, are 30 de ani și a fost logodnica unuia dintre cei mai bogați pământeni! Actriță de duzină și model de ocazie, noua iubită a designerului Philipp Plein poate spune că de-a lungul celor […]