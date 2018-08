LIVE Europa League, preliminarii: Vitesse - Viitorul 1-0

Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre FCSB si Rudar Velenje, din mansa secunda a turului doi preliminar al Europa League.

Viitorul lui Gica Hagi si-a incheiat aventura europeana din acest sezon cu o infrangere meritata la Arnhem, in Olanda.

Patru bărbaţi au murit joi într-un accident rutier în regiunea West Yorkshire din Marea Britanie după ce au fost urmăriţi de o maşină de poliţie care nu avea însemne oficiale, informează The Guardian.

Formaţia Zalgiris, la care evoluează Liviu Antal, s-a calificat, joi, în turul trei preliminar al Ligii Europa, trecând în runda a doua de Vaduz. Tot joi, Sparta Praga, echipa lui Florin Niţă, Bogdan Vătăjelu, Nicolae Stanciu şi Alexandru Chipciu, a ratat accederea în turul trei preliminar, deşi a c ...

