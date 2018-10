LIVE Frans Timmermans: Nu vom ezita sa aducem in fata instantei Guvernul roman. Cu totii am fost socati de imaginile cu protestatari pasnici si de cum au fost ei primiti

Romania va fi in centrul sesiunii plenare din aceasta saptamana a Parlamentului European, unde cresc ingrijorarile privind independenta Justitiei, respectarea normelor democratice si protectia drepturilor civile in Romania. Luni seara, o dezbatere extraordinara este anuntata in comisia LIBE, cu participarea lui Frans Timmermans, urmand ca, miercuri, o Rezolutie privind tara noastra sa fie citita in plen, acolo unde este asteptata si Viorica Dancila.