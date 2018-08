LIVE.Imagini de la eveniment. Mobilizare generala la Constanta. Zeci de persoane pleaca spre Bucuresti unde vor participa la protest (galerie foto+video)

”Români din toate colțurile lumii și din toate orașele țării, merg la București! Se-anunță cel mai mare protest din istoria României! Mergem și noi sa fim alături de românii din diaspora și de cei care protestează in Piața Victoriei de peste un an de zile.



Continuam lupta împotriva corupției! De data aceasta va fi care pe care! Ori noi, ori ei!



Locul de întâlnire este la Prefectură la ora 11.30. Vom pleca spre București in coloană la ora 12.00, cu mașinile personale. Cei care au locuri disponibile in mașini, sunt rugați sa posteze pe pagina evenimentului. Costurile de transport (combustibil, taxa de pod), vor fi suportate in mod egal de toți ocupanții mașinii.



Va rugăm să distribuiti acest eveniment in grupuri, pe paginile personale, și sa invitați prietenii.



Uniți, salvam, toată România!” - este mesajul transmis de Rezistența Constanța pe pagina de Facebook.