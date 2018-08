LIVE Jandarmii alunga si gazeaza protestatarii. Oamenii s-au intors sa stranga gunoaiele cantand "vrem libertate" (Foto si Video)

Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.

Un nou protest este anuntat, pe Facebook, pentru sambata, de la ora 18:00, in Piata Victoriei, evenimentul fiind intitulat "Nu plecam pana nu plecati!"

Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.

Centrul Bucurestiului pare un camp de lupta, iar cei care ar trebui sa ii protejeze pe cetateni sunt cei care ii agreseaza. In timp ce jandarmii folosesc toata forta pentru a-i dispersa pe zecile de mii de oameni care au venit sa protesteze pasnic in fata Guvernului, huliganii care s-au infiltrat in ...