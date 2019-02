LIVE Kovesi a iesit de la Parchet, dupa ce si-a recuzat acuzatorii: Acuzatiile sunt facute de un inculpat dintr-un dosar DNA

Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a sosit, vineri, la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor de Justitie (SIIJ) pentru a fi pusa sub acuzare pentru luare de mita, abuz in serviciu si marturie mincinoasa. O ancheta deschisa brusc de Adina Florea in contextul in care Laura Codruta Kovesi urmeaza sa fie audiata in Parlamentul European pentru ocuparea postului de sef al Parchetului European.