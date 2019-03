LIVE Parlamentul britanic nu pare ca va vota acordul pe Brexit. Lider CE: Mainile pe volan, privirea inainte si puneti-va centurile de siguranta!

Parlamentul britanic este chemat marti din nou sa voteze asupra acordului pentru Brexit, negociat de Theresa May cu oficialii UE. "Nu veti avea o a treia sansa", le-a transmis luni noapte presedintele CE Jean Claude Juncker, dupa ce a cedat si a permis sa fie adaugate in acord garantii suplimentare in ce priveste frontiera irlandeza.