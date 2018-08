LIVE Protest cu masti de gaze in Piata Victoriei, la o saptamana de la violente: Am iesit din bula, nu vrem dictatura! (Foto & Video)

Romanii au iesit iar vineri in strada, pentru a marca momentul cand a inceput represiunea jandarmilor impotriva manifestantilor pasnici la protestul din 10 august.

Poli Iasi a obtinut prima victorie din acest sezon, scor 2-1, in derbiul Moldovei cu FC Botosani.

Un om a murit şi alţi trei au fost răniţi, vineri, în urma unui accident rutier produs pe DN 13A, în localitatea harghiteană Bisericani, scrie agerpres.ro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, din primele cercetări a reieşit că accidentul a fost provocat de un tânăr de 20 de […] The post Tragedie în Harghita! Un tânăr de 20 de ani a murit, iar trei persoane sunt rănite, după un accident de circulație appeared first on Cancan.ro.