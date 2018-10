LIVE Referendumul pentru familie nu va fi validat. Doar 20,41% dintre romani au votat

Doar 20,41% dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la urne, in Romania, in cele doua zile in care s-a desfasurat referendumul prin care s-a dorit revizuirea notiunii de familie in Constitutie, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central. Asta inseamna ca scrutinul nu va fi validat.