LIVE Semifinale Turneul Campioanelor: Kiki Bertens - Elina Svitolina - SET DECISIV

Elina Svitolina a vorbit despre calificarea in finala Turneului Campioanelor de la Singapore dupa ce a invins-o pe Kiki Bertens.

Urmariti in direct pe Ziare.com desfasurarea partidei dintre Marius Copil si Alexander Zverev din semifinalele turneului ATP de la Basel.

Patru tineri din județul Olt au rămas blocați în zăpadă după ce s-au aventurat cu maşina pe un drum închis, pe Transalpina, fără să aibă cauciucuri de iarnă. Turiștii au fost salvați de jandarmii montani și salvamontiști. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, Alin Ivan, autoturismul cu patru persoane la bord […] The post Patru turiști, blocați pe Transalpina după ce au mers pe un drum închis fără cauciucuri de iarnă appeared first on Cancan.ro.