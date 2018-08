LIVE Simona Halep, in semifinale la Rogers Cup

Mașina lui Carmen Dan a parcat pe locul ambulanțelor la Floreasca Carmen Dan, ministrul de Interne, a fost astăzi la Floreasca și a fost protagonista unor scene incredibile. Mai precis, mașina de lux cu care a venit azi în vizită la spital a parcat foarte aproape de intrare, chiar pe locul ambulanțelor. Citește mai departe...

Mii de oameni s-au strans in Piața Victoriei. Diaspora nu se intimideaza! VIDEO Protest Diaspora. Realitatea TV și realitatea.net vă țin la curent cu protestele care au loc acum în Piața Victoriei, petrecute la o zi după ce forțele de ordine au intervenit violent și au făcut ravagii, tot în fața Guvernului. Citește mai departe...

Sorina Pintea elucideaza situația femeii jandarm agresata in Piața Victoriei: nu are ruptura cervicala! Femeia jandarm care a fost agresată, vineri seara, la mitingul din Piaţa Victoriei nu are fractură cervicală, ci un hema ...

Bianca Dragușanu, poziție de infarct! Cum s-a descurcat blondina la… provocarea 69 Bianca Drăgușanu și-a băgat fanii în boală după ce a publicat o fotografie pe contul său de socializare. Toată lumea a rămas mască când a văzut cum s-a descurcat Bianca la… provocarea 69. () Un lucru este cert! Bianca Drăgușanu are un corp de invidiat, iar acest lucru nu-l poate contesta nimeni. Vedeta trage din […] The post Bianca Drăgușanu, poziție de infarct! Cum s-a descurcat blondina la… provocarea 69 appeared first on Cancan.ro.

Imagini LIVE de la Summer Well! Banca Transilvania le-a pregatit o surpriza petrecareților Cea de-a opta ediţie a Festivalului Summer Well și-a deschis porțile ieri, 10 august și ține până duminică, pe domeniul Ştirbey din Buftea. Iar prima zi a început cu un picnic de noapte, pe fundalul concertului Orchestrei Simfonice Bucureşti. Şi în acest an, seara de vineri a fost dedicată Night Picnic. Conceptul de Night Picnic […] The post Imagini LIVE de la Summer Well! Banca Transilvania le-a pregătit o surpriză petrecăreților appeared first on Cancan.ro.

Cum explica Jandarmeria ranirea protestatarilor pașnici: ”Continuam sa-i avertizam!” Jandarmeria româbă a explicat, prin purtătorul de cuvânt al instituției, Georgian Enache, motivele pentru care au fost intoxicați cu gaze și protestatarii pașnici. El a mai spus că jandarmii nu au avut intervenții abusive. „Pe rețelele de socializare se anunță și pentru această seară asemenea proteste. La fel, însoțite de multe mesaje care incită la […] The post Cum explică Jandarmeria rănirea protestatarilor pașnici: ”Continuăm să-i avertizăm!” appeared first on Cancan.ro.

Carmen Dan a anunțat cum vrea sa prinda huliganii de la Mitingul diasporei: ”S-au constituit 64 de echipe care…” Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că nu mai puțin de 64 de echipe operative, formate din polițiști și procurori, lucreară la identificarea celor care au creat violențele la Mitingul diasporei. „Urmare a violenţelor de aseară, Poliţia Română, împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi ai Parchetului de pe lângă Judecătoria […] The post Carmen Dan a anunțat cum vrea să prindă huliganii de la Mitingul diasporei: ”S-au constituit 64 de echipe care…” appeared first on Cancan.ro.

LIVE UPDATE A doua zi de proteste in Piata Victoriei Aproximativ 1.000 de persoane se află sâmbătă seara, în jurul orei 18,30, la protestul antiguvernamental din Piaţa Victoriei, în zonă fiind restricţionată circulaţia rutieră pe bulevardele Kiseleff, Iancu de Hunedoara şi Calea Victoriei. Protestatarii sunt dotaţi cu steaguri tricolore, precum şi ...

Un nou MITING in Piata Victoriei, dupa violentele de vineri seara. Politia a restrictionat circulatia in zona Guvernului. Protestatarii incep sa se stranga Circulaţia a fost restricţionată, sâmbătă seară în zona Piaţa Victoriei, anunţă Brigada Rutieră, măsura fiind dispusă din cauza protestatarilor care, la ora transmiterii ştirii, încep să se strângă pentru un nou miting.