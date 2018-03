LIVE TEXT:Consilierii locali constanteni, intruniti in sedinta ordinara. Zeci de proiecte importante, pe ordinea de zi (galerie foto)

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost convocat, azi, Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară.Ședința are loc în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, pe odinfea de zi fiind incuse 79 de proiecte de hotărâre.De asemenea, patru proiecte au fost incluse pe ordinea suplimentară de zi.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC Confort Urban SRL Constanţa;Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 60/ 2018 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanţa, bd. 1 Mai nr. 101 lot 1, din domeniul public al municipiului Constanţa în someniul public al statutului în vederea transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare privind finanţarea şi funcţionarea punctelor de informare şi promovare pentru Campania naţională a consumului de carne şi produse din carne provenite de la specia ovine;Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru organizarea evenimentului „Sărbătoarea etniei romilor din România”: Agitaţie mare înaintea şedinţei de consiliu. Mai multe persoane s-au înscris la cuvânt.Elevii au venit să protesteze împotriva cuantumului burselor. Totodată, familia Talpeş este nemulţumită de impozitarea de 500% a clădirii deţinută de aceştia.: Se retrag proiectele 10, 24 şi 26.10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local în vederea organizării olimpiadelor naționale în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău24. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța bd. Tomis nr. 2 și str. Mircea cel Bătrân nr. 1;iniţiator: primar Decebal Făgădău26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 301, în vederea înscrierii în cartea funciară;iniţiator: primar Decebal Făgădău: Familia Talpeş s-a înscris la cuvânt. Aceştia spun că nu sunt de acord cu supraimpozitarea pentru că ei s-au ocupat să obţină actele necesare pentru renovare dar nu am primit încă autorizaţiile de constuire. Ei cer retragerea proiectului 76 de pe ordinea de zi.76. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 20, proprietatea domnului Talpeș George Giuliano și a doamnei Talpeș Maria Cristina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;iniţiator: primar Decebal Făgădău: Sorin Belu, de la Baricada Verde, intreabă de ce Primăria vrea să platească să facă parte dintr-o asociaţie a Consiliului Local Barcelona (Spania). Totodată, acesta reclamă trecerea din sub ordinea Consiliului Local în administrarea RATC a unui teren de pe strada Soveja.33. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.T.C. Constanța a terenului în suprafață de 567 mp situat în str. Soveja - parc Tăbăcărie, lângă stația Petrom;iniţiator: primar Decebal Făgădău: Andrei Mihail Tănase, de la Asociaţia Elevilor aduce în discuţie cuantumul burselor. Primarul Decebal Făgădău a promis că va mări bursele semestrial, lucru care nu s-a întâmplat mai ales în cazul burselor de merit, bursă în valoare de doar 50 de lei pe lună.Tănase solicită amendarea proiectului şi majorarea burselor de merit.: Ordinea de zi a fost votată.Primele patru proiecte au fost votate.1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.01.2018;2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 15.02.2018;3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.02.2018;4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 12.03.2018;: Proiectul 5 a trecut. Fosta sportivă Ioana Giucăl nu este prezentă.5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Ioana Giucăl;iniţiator: primar Decebal Făgădău: Punctul 6 se va reporta pentru şedinţa viitoare. Tot atunci se va discuta şi despre alocarea banilor pentru catalogul electronic.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;iniţiator: primar Decebal Făgădău