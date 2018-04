LIVE TEXT:Consiliul Judetean Constanta, convocat astazi in sedinta ordinara. Proiectele de pe ordinea de zi (galerie foto)

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat astăzi, 27 Aprilie 2018, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judeţean Constanţa, în şedinţă ordinară. Proiectele de pe ordininea de zi:Proiect nr.1 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Excelenta in Turism si Servicii "Tomis", imobil aflat in domeniul public al Judetului Constanta, precum si a contractului de utilizare temporara – cadru si a proceselor verbale de predare-primireInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.2 privind numirea domnului Gherghilescu Vasile in functia de director interimar la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare", pana la ocuparea postului prin concursInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.3 privind constituirea de catre Consiliul Judetean Constanta a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, proprietate publica a judetului Constanta, in favoarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada"Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.4 privind modificarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. BuradaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.5 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, programului de evenimente culturale, pe anul 2018 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ”Teodor T. Burada”Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.6 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.7 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ....................................Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.8 privind insusirea in domeniul public al Judetului Constanta a bunurilor imobile - constructii ”Centre de preventie, tratament medical primar si puncte de salvamar din zona litorala a Judetului Constanta”Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.9 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a tuturor dotarilor achizitionate in cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului - Eforie Sud” catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ”Sfantul Apostol Andrei” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.10 privind aprobarea modificarii Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii investitiilor pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020"Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.11 pentru modificarea HCJC nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al.Magnoliei nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare a chiriei, precum si a contractului de inchiriereInitiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect nr.12 - RETRAS -privind modificarea HCJC nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ConstantaInitiator: Consilier Judetean – Iordache MarianProiect nr.13 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridicaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.14- RETRAS -privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere si reprezentare juridica a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sfantul Apostol Andrei” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.15 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala AgigeaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.16 privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2018Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.17 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.18 privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva ”Delfinul” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.19 privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva ”Albatros” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.20 privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva ”Maria Montessori” ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.21 pentru completarea HCJC nr.316/2017 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare pe anul 2018 la obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta cu Directia de Paza a Judetului ConstantaInitiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect nr.22 privind schimbarea destinatiei imobilului ”Cladire – Filiala 1 Constanta” situat in municipiul Constanta, str. Izvor nr.23 apartinand domeniului privat al Judetului ConstantaInitiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect nr.23 privind aprobarea co-finantarii si semnarii Acordurilor de Parteneriat pentru derularea proiectului „Black Sea Joint Environmental Monitoring and Protection – ALERT”, eMS code: BSB538Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.24 privind aprobarea co-finantarii si semnarii Acordurilor de Parteneriat pentru derularea proiectului „Joint Cultural Heritage – Source for Development of Entrepreneurship in the Black Sea Basin - TREASURE”, eMS code: BSB371Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.25 privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport S.C. Stevans Impex Service S.R.L.Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu IorgaProiect nr.26 privind indreptarea unei erori materiale din H.C.J. nr. 41/14.02.2018 privind insusirea unui bun imobil in domeniul public al Judetului ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.27 pentru completarea HCJC nr.183/2016 privind desemnarea reprezentantului Judetului Constanta in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. RAJA S.A. ConstantaInitiator: Consilier Judetean - Iordache MarianProiect nr.28 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea unor terenuri situate in mun. Constanta, bld. Proiect nr.28 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea unor terenuri situate in mun. Constanta, bld. Mamaia nr.255, proprietate publica a Judetului Constanta si aflate in administrarea Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, in scopul desfasurarii de activitati comercialeInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.29 privind modificarea componentei nominale a Comisiei de analiza a solicitarilor Unitatilor Administrativ-Teritoriale in vederea repartizarii sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de statInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.30 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2018Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiect nr.31 pentru completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 298/28.11.2017 privind aprobarea formularii unei solicitari catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unui bun imobil situat in municipiul Constanta, str.Piatra Craiului nr.4, din domeniul public al statului in domeniul public al judetului ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia: Înaintea începerii şedinţei se intonează Imnul României.: Proiectele 12 şi 14 au fost retrase. : 15 proiecte sunt pe ordinea suplimentară.În cadrul şedinţei sunt prezenţi 33 de consilieri.Lică Gherghilescu a fost numit din nou director interimar al Teatrul de Păpuşi Constanţa.Proiectele 1,2, 3, 4, 5 şi 6 au trecut. La proiectele 3 şi 4 a existat o abţinere din partea lui Bogdan Bola (PNL).: Proiectele 7, 8, 9, 10, 11 au fost votate în unanimitate.: Proiectul nr. 12 a fost retras.Proiectul nr. 13 a fost votat cu unanimitate de voturi. Contractul avocăţesc trece pentru a ataca raportul Curtii de Conturi. Juriştii au încercat să rezolve dar nu au facut faţă şi trebuie angajat avocat specialist pe litigii cu Curtea de Conturi.Proiectul 14 a fost retras. Juriştii au încercat să rezolve dar nu au facut faţă şi trebuie angajat avocat specialist pe litigii cu Curtea de Conturi.Proiectul 14 a fost retras.: Proiectele 15 şi 16 au fost votate.Proiectul nr. 17. Violeta Puşcaşu a fost votată reprezentat al CJC în CA-ul Complexului Muzeal de Ştiinte ale Naturii.Pentru proiectele 18, 19 şi 20, PNL o propune pe Geanina Topolov pentru înlocuirea fostului liberal George Muhscină.: Proiectele 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 şi 29 au fost votate. Marian Iordache face parte din comisie din partea PNL la hotărârea nr. 29.: Proiectele 30 şi 31 au fost votate. Din nou există solicitare pentru transmiterea imobilului unde a funcţionat Casa Soarelui.