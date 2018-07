LIVE TEXT. Europa League: FC Viitorul joaca astazi la Ovidiu cu Vitesse Arnhem

Vila din Roma, Italia, a producatorului de film Carlo Ponti, care a fost sotul Sophiei Loren si care a murit in 2007, a fost pusa in vanzare pentru suma de 19 milioane de euro, potrivit dailymail.co.uk.

Deputata PSD Andreea Cosma a povestit în septembrie 2017 la postul România TV cum ea și familia sa ar fi ajuns victimele procurorului Mircea Negulescu, zis Portocală, după ce acesta s-ar fi îndrăgostit de ea dar ea nu a putut să „cedeze avansurilor unui bărbat însurat”. „Am mari constrângeri religioase. Eu sunt catolică. Nu am […] The post VIDEO exclusiv cu Andreea Cosma: ”Negulescu m-a chemat la un hotel în Sinaia cu Sabin Iancu. În cameră mi-am uitat un furou pe care el îl ținea ulterior în dulap la DNA. Atunci mi-a divulgat martorii” appeared first on Cancan.ro.