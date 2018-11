LIVE TEXT Eveniment, organizat de ISJ Constanta: Generatia de ieri un exemplu pentru generatia de astazi. Premii pentru cariera la catedra de istorie(galerie foto+video)

În această seară, sala Remus Opreanu a Prefecturii Constanța găzduiește un eveniment, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța - Generația de ieri un exemplu pentru generația de astăzi.Printre cei prezenți se numără: prof.- inspector școlar general,- primarul municipiului Constanța, prof.- inspector școlar pentru Istorie,, inspector școlar general adjunct."Pentru că este centenarul ne-am gândit să unim generația de ieri cu cea de azi a profesorilor de istorie. Când am lansat invitațiile, am primit multe bucurii, mulțumire și entuziasm. Mi-am dat seama că am făcut foarte bine că ne-am gândit la acest eveniment. Am primit cu emoții întâlnirea dumneavoastră cu foștii colegi. M-am încărcat și eu cu multe bucurii. Dumneavoastră ați educat și format generații. Anul acesta sărbătorim sentimentul de identitate națională, credința românilor de a nu renunța la unire. Sărbătorim curajul și patriotismul. Dumneavoastră, profesorii de istorie, ați reușit să le transmiteți elevilor acest patriotism. ISJ Constanța dedică evenimentul de azi profesorilor de istorie", a spus prof. Paula Iordan, inspector școlar pentru Istorie.„Mă bucur că am onoarea să fiu azi lângă dumneavoastră, în acest an, anul centenarului, dar și anul Dobrogei noastre. Mă bucur că vă putem, azi, omagia pe dumneavoastră. De la dumneavoastră am învățat despre țara mea. Dumneavoastră ne-ați învățat să fim ceea ce suntem noi acum. Am trăit într-o generație care și-a respectat oamenii. Și eu, ca și profesor, îi învăț pe elevi să fie oameni. Dacă și noi vom reuși să facem pentru elevii noștri ceea ce ați facut dumneavoastră pentru noi, putem spune că am reușit", a transmis celor prezenți, Gabriela Bucovală, inspector școlar general."Vin dintr-o familie în care educația este pe locul întâi. Suntem într-un moment în care cu toții ne îndreptăm spre istorie. Am încercat să ascult mereu un om, pe profesorul Gheorghe Dumitrașcu, care mi-a fost diriginte și care m-a făcut să conștientizez cine sunt și ceea ce doresc să fac. De la domnul Gheorghe Dumitrașcu am înțeles ca sunt în Tomis și să nu uit acest lucru. Oamenii care lucrează în educație au fost uitați de sistem, au avut salarii mici dar văd mereu în ei o combustie. Istoria este o poartă pe care dumneavoastră o deschideți ca noi să învățăm. Este poarta dintre generații, pe care dumneavoastră o țineți mereu deschisă. Memoria vie a progresului sunteți dumneavoastră. Vă sunt recunoscător și vă port un profund respect", a subliniat primarul Decebal Făgădău.Elevi îmbrăcați în port tradițional românesc îi întâmpină pe profesorii de istorie dar și pe invitați, așa cum este obiceiul la români, cu pâine și sare.Evenimentul „Generația de ieri un exemplu pentru generația de astăzi” începe cu intonarea imnului de stat al României.