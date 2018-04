LIVE TEXT Imagini de la eveniment: Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret Jean Constantin“, in sfarsit prinde viata (galerie foto)

Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin“, în sfârșit prinde viață. Inaugurarea are loc, astăzi, începând cu ora 11.00.Reabilitarea centrului a fost un proiect cu finanţare europeană derulat în perioada 01.04.2013- 01.11.2016, valoarea totală a lucrărilor fiind de aproximativ 9,5 milioane lei. Lucrarea trebuia să se finalizeze în 2015. Proiectul a avut ca obiectiv reabilitarea şi modernizarea clădirii fostului cinematograf Republica şi dotarea centrului cu mobilier adecvat, dar si echipamente specifice. A fost demontat plafonul fals şi scena s-a mărit. În sala cea mare, care va avea 760 de locuri, a fost instalat un ecran uriaş şi o scenă unde se vor putea ţine concerte şi spectacole de teatru sau dans.Programul zilei de astăzi include o expoziţie de fotografie intitulată „Cinematograful Republica – trecut şi prezent”, dezvelirea bustului lui Jean Constantin şi o proiecţie de film documentar.Sâmbătă va loc loc o masă rotundă cu reprezentanţii tuturor organizaţiilor de tineret din Constanţa, urmată de spectacolul de teatru „Hamlet”, prezentat de elevii Colegiului de Arte „Regina Maria”.- Inaugurare Centrul Multifunctional pentru Tineret “Jean Constantin” : prezentare proiect si dotari actuale, expozitie de fotografie “ Cinematograful Republica – trecut si prezent”, ceremonie dezvelire bust “JEAN CONSTANTIN”, proiectie film documentar- Intalnire ONG-uri reprezentante ale tinerilor din judetul Constanta cu reprezentantii Consiliului Judetean Constanta ora 13.00 Spectacol prezentat de elevii Liceului de Arte “ Regina Maria”, clasele de actorie. “Hamlet”, spectacol prezentat in cadrul Olimpiadei Nationale organizat de Liceul de Arte in colaborare cu Inspectoratul Judetean Scoalar Constanta– Expozitie de fotografie organizata de Centrul Cultural Theodor Burada cu lucrari ale elevilor centrului Ora 13.00 – Proiectie de film documentar –artistic “Ovidius”, film realizat pentru a celebra 50 de ani de la infratirea oraselor Constanta si Sulmona. Este filmat in 3 tari , cu peste 600 de ore de filmare, “Ovidius” a fost un real succes atunci cand a fost difuzat in strainatate.În cadrul evenimentului sunt prezenţi actori de la Teatrul de Stat, şefi de instituţi, consilieri judeţeni, profesori de la Universitatea "Ovidius" din Constanţa, prefectuldar şi aproximativ 100 de persoane.Astăzi va fi proiectat şi un film despre istoria cinematografului Republica, inaugurat prima dată în 1962.