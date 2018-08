LIVE TEXT Imagini de la eveniment: Constanta. Senatorul Nicolae Moga, despre lucrarile pentru montarea conductelor in cadrul proiectului BRUA (galerie foto)

Astăzi, în sala ovală a Prefecturii Constanța are loc o conferință de presă ce are ca temă extinderea rețelelor de alimentare cu gaze naturale in localitățile de pe litoralul Mării Negre.În cadrul conferinţei participă președintele Consiliului Județean Constanța,, prefectul, senatorul, precum și primarii localităților Pecineaga, Techirghiol, Eforie, Limanu şi 23 August.Conferinţa este susţinută de senatorul Nicolae Moga."Existenţa reţelelor de gaze sunt benefice atât pentru consumatorii casnici, cât şi pentru şcoli, grădinițe şi investitori", precizează preşedintele CJC, Horia Ţuţuianu.Totodată, Ţuţuianu solicită primărilor să se comaseze într-o asociaţie de dezvoltare privitor la reţeaua de gaze pentru ca acest proiect să se implementeze cât mai repede.În localitatea Limanu proiectul s-a implementat deja. În luna august a acestui an s-a semnat contractul, se lucrează acum la proiectul tehnic iar după avize vor începe lucrările.Pentru că legislaţia s-a schimbat, de acum încolo, licitaţiile se vor ţine la nivelul primăriilor, nu la Ministerul Energiei ca până anul acesta.Senatorul Moga explică din punct de vedere tehnic pe unde vor trece conductele şi cum se pot racorda şi celelalte localități la această conductă.Pe 22 august a început construcţia gazoductului BRUA, pe şantierul Recaş din judeţul Timiş.BRUA înseamnă Bulgaria -România-Ungaria-Austria iar proiectul BRUA este o alternativă la gazul rusesc.Pe data de 31 august devine operațională conducta Pecineaga-Techirghiol care va fi plină luna viitoare. Urmatoarea conductă care va fi gata va fi cea Peştera-Băneasa, care va alimenta restul județului.Nicolae Moga spune că legea Offshore nu va afecta proiectul BRUA indiferent de deznodământul ei prin Parlament.Horia Ţuţuianu: "Daca va fi nevoie, pe traseul pe care va trece conducta în judeţul Constanţa se vor face şi exproprieri de terenuri".