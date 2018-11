LIVE TEXT. Imagini de la eveniment: Constantenii, transpusi in atmosfera anilor 1920, in cadrul spectacolului “Oglinzi

Ileana Şipoteanu, pentru ZIUA de Constanța.





În cadrul evenimentului, lumea a început să se adune. Multe persoane din cele prezente sunt îmbrăcate în haine specifice anilor 20. Unii poartă haine militare, alții haine populare.



Pe fundal, se poate auzi muzică folclorică.



Cei prezenți la eveniment, fac poze cu cei îmbrăcați în hainele specifice.

Publicul constănţean s-a întors în timp cu 100 de ani, în an Centenar. La Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, are loc în aceste momente un evenimentul boem cu muzică, poezie şi dans intitulat “Oglinzi”.Folkistul Dan Pantiş şi scriitoarea Camelia Radulian se află în centrul atenţiei, ei reuşind să depăşească barierele virtuale şi creând un spectacol cu care merg în turneu în toată ţara.Desigur, invitată specială este nimeni alta decât Ileana Şipoteanu, care a vorbit cu redactorii ZIUA de Constanţa despre înseamnă acest spectacol şi a împărtăşit câteva detalii apetisante legate de modul în care a luat naştere această idee."Este un eveniment boem, un eveniment care necesită o pregătire din punct de vedere vestimentar, nu obligăm pe nimeni să vină îmbrăcat specific anilor '20, dar dacă are cineva vreun element care aparține acelei perioade, este foarte bine.Este un spectacol de muzică și poezie. Vorbesc despre poeta Camelia Radulian din Craiova, care scrie o poezie mai specială, mai profundă, de mare dragoste. Este un spectacol cu multă metaforă. Dan Pantiș este inginer de aviație la bază și Camelia este filolog. Ei s-au întâlnit pe Facebook și primul CD s-a scos doar din discuțiile de pe Facebook. Așa s-a născut „Oglinzi I”. A fost plecată din țară în Dubai câțiva ani buni și, cunoscând cultura lor foarte bine, a hotărât să facă și „Oglinzi II”. Camelia este o perfecționistă și o visătoare, am ajutat-o din punctul de vedere al organizării. Am vrut să fiu și eu alături de ei " a declarat