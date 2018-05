LIVE TEXT. Klaus Iohannis, declaratii importante in capitala Bulgariei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis va sustine, joi, in jurul orei 9.45, la Sofia, o declaratie de presa inaintea participarii la summit-ul UE-Balcanii de Vest, potrivit Administratiei Prezidentiale. Cotidianul BZI va prezinta in format LIVE TEXT cele mai importante declaratii ale presedintelui Romaniei Noi facem parte cu adevarat din U.E Ca reusim sa mai facem gafe, dar dorim sa avem o integrare cat mai solida. Situatia Ambasadorulu Palestinei la Bucuresti se va rezolva de la sine, nu trebuie sa exageram; Vom merge pe linia renegocierii; Se va continua discutia cu reprezentantii SUA; Se va cauta o solutie; Suntem si vrem sa ramanem parteneri; Am discutat pe aceste teme (cu ministrul de externe) iar concluziile au fos ...