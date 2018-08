LIVE TEXT: Liderii PRO Romania, reuniune la Constanta cu coordonatorii nationali. Ce subiecte au fost analizate (galerie foto)

”În toamnă nu vor mai fi bani de salarii și nici pentru proiecte. Legat de rectificarea bugetară, statul are niște bani puși deoparte din privatizările care s-au făcut în trecut. Până acum nimeni nu a umblat la acei bani, niciun guvern, iar actualul guvern vrea s-o facă. O să ne îndreptăm către un faliment și cine va fi la guvernare va plăti nota” - a mai menționat Victor Ponta.

”Eu am făcut un apel către toți miniștri sa nu semnează niciun act normativ pentru fondul suveran. Le-am spus ca mai târziu vor plăti pentru asta, de la funcționari la miniștri. Este ilegal. Dragnea vrea fond ca să vândă, ceea ce statul roman a reușit să mai salveze după 1989 după privatizări și faliment. Să vinzi activele statului sau să le administratezi privat active de 10 miliarde de euro este cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Fac din nou apel către premier și miniștri să nu semneze acest jaf. Am tras linie după 5 ani de eforturi referitor la rezervele României din Marea Neagră. După tot circul și situația fără precedent pe care am trăit-o în ultimele luni, în concluzie în România nu se va face nicio investiție, nu se va scoate gaz, nu se vor încasa redevențe și vom importa gaz din Rusia. Pozele cu Trump și cu Netanyahu nu au ajutat la nimic în tot circul acesta. Nimeni nu va scoate niciun mc3 de gaz din Marea Neagră” - a mai adăugat Victor Ponta.