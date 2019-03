LIVE TEXT: Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz prezent la Constanta. Se cauta solutii pentru institutiile de cultura si viata culturala constanteana

”Nu avem un spațiu adecvat pentru teatrul de păpuși din Constanța” i-a transmis Marius Hoiria Țuțuianu ministrului căruia i-a cerut sprijinul pentru construcția unui spațiu adecvat.

„Avem 134 de salariați acum, suntem practic trei instituții. Cele mai mari probleme sunt cele legate de forță de muncă insuficienta și bugetare necorespunzătoare. Nu suntem bugetari la cheltuieli de bunuri și servicii, nu putem funcționa fără colaboratori în niciun departament. Avem și problema administrării cladirii. Clădirea teatrului aparține primăriei și ar trebui sa ajute măcar cu clarificarea documentelor privind preluarea de la adevăratul proprietar. Clădirea este reparata de oameni din teatru, spoiala, cu banii nostri pentru ca nu se ocupa nimeni de aceasta clădire. Avem producții care iau premii și dacă nu depășesc 30.000 de euro pentru căa nu avem bani. Noi suntem teatru de repertoriu, nu de proiect” - a declarat Daniela Vlădescu.

”Legat de dotări am cerut tuturor instituțiilor noastre sa ne transmita necesarul acum ca avem” - a declarat Marius Horia Țuțuianu care a adăugat că a depus proiect pentru extinderea Muzeului de Artă, reabilitarea și modernizarea Teatrului de Vară din Mamaia și extinderea Delfinariului.

”Dacă dosarul e bine întocmit, fludizam avizele” - a adăugat ministrul Breaz.

”Avem 200-300 de cercetări preventive anual. O altă problema este inventarierea bunurilor din muzeu. În prezent 26 de oameni sunt blocați pe inventariere. O altă problema ar fi accesul în Piața Ovidiu, deoarece autocarele nu mai au acces. O alta problema este identificarea unui spațiu pentru depozitarea patrimoniului pe timpul reabilitării clădirii” - a declarat Sorin Colesniuc.

”Am vrea posturi în plus, măcar două posturi de specialitate. Sunt foarte multe solicitări de avize” - a adăugat Magdalena Tița.

Astăzi are loc la Constanța o conferința de presă susținută de președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, împreună cu Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz.Tema conferinței de presă privește în mod direct instituțiile de cultură și viața culturală constănțeană. Evenimentul are loc la Sala Ovală a Prefecturii Constanța.La eveniment sunt prezenți șefii instituțiile de cultură din județul Constanța, muzee, biblioteca, casa de cultura, direcția judeteana de cultura.Ministrul Daniel Breaz a declarat că este într-o vizita la Constanța, dorește sa sprijine actul cultural și este deschis dialogului, fiind dispus sa găsească solurile ptr rezolvarea tuturor problemelor.La eveniment participă președintele CJC, Marius Horia Tutuianu și prefect Dumitru Jeacă.Marius Horia Țuțuianu sune ca are aprobate 5 proiecte pe fonduri europene care vizează domeniul cultural la nivelul jdietului.Directorul Casei de Cultură din Constanța, Gheorghe Ungureanu a precizat că în prezent casele de cultură se autofinanțează, lucru care se petrece cu succes la Constanța.Rugămintea lui Ungureanu este sa poate plăti impozit doar pe spatiile închiriate, nu pe toata cladirea, iar pentru acest lucru este nevoie de un proiecte de Hotărâre de Guvern sau sa se modifice legislația, astfel încât sa poate fi sprijinite casele de culturala de autoritățile locale sau județene.În replică, ministrul Breaz spune ca va cere sprijinul în parlament colegilor, deoarece acest cadru legislativ nu îl poate crea decât parlamentul.De asemenea, Daniela Vlădescu, managerul TNOB a precizat că în 2010 când s-a decis desființarea teatrului, ministerul a decis sa preia teatrul.Ministrul Daniel Beaz spune ca ministerul ar putea să preia clădirea teatrului ca să rezolve problema clădirii dar este doar o discuție.De asemenea, președintele CJC a cerut sprijin pentru aceste proiecte, iar ministrul Breaz a declarat că va face tot ce e posibil pentru urgentarea avizelor, adăugând că Ministerul Culturii are o creștere bugetară, ce este benefică pentru punerea pe picioare a proiectelor dar este nevoie de documentație completă ceea ce reprezintă o problemă.La rândul său, Sorin Colesniuc, directorul MINAC a menționat că principala problema este legislatia în domeniu, iar o altă problemă o reprezintă lipsa de personal specializat, în prezent fiind doar 15 arheologi în tot județul Constanța.Ministrul Breaz spune că exista un vid, în sensul că nu se mai îndreaptă tinerii către arheologie. Acesta a fost contrazis de Sorin Colesniuc care a spus că cerere exista dar nu au posturi în organigrama.Magdalena Tița, directorul Direcției de Cultura a declarat că problemele cu care se confruntă încep cu bugetul și lipsa unui sediu propriu.