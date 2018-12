LIVE TEXT. Parada impresionanta la Constanta, de Ziua Nationala a Romaniei. Ce evenimente au loc (galerie foto)

Ca în fiecare an, evenimentele dedicate Zilei Naționale a României au început și la Constanța.Primăria Municipiului Constanța, împreună cu Instituția Prefectului Județul Constanța și Comandamentul Flotei, invită constănțenii să participe la manifestările prilejuite de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.În aceste momente, are loc parada forțelor armate.Defilarea cu tehnică specializată și plutoane de militari are loc pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în fața Monumentului Eroilor Independenței din parcul Casei de Cultură a Sindicatelor.