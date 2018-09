LIVE TEXT. Poli Iasi - Gaz Metan Medias. Scor: 0 - 0

Poli Iasi Gaz Metan Medias google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); LIVE TEXT: 34' Iulian Lucian Cristea (Gaz Metan) castiga un duel aerian, dar trimite cu capul mult peste. 24' Luis Aurelio (Gaz Metan) prinde un sut, dar rateaza tinta. 21' Cosmin Frasinescu (Poli Iasi) e primul la minge, dar lovitura sa de cap nu prinde poarta. 21' Poli Iasi are un corner, Andrei Cristease pregateste sa il execute. 20' Darius Dumitru Olaru si-a revenit si se intoarce pe gazon. 20' Cosmin Frasinescu de la Poli Iasi pare OK acum. 19' Partida este din nou in desfasurare. 19' Sorin Andrei Antonie intrerupe meciul din cauza accidentarii lui Cosmin Frasinescu. 18' Sorin Andrei Antonie ii arata galben lui Darius Dumitru Olaru! 18 ...