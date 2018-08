LIVE UPDATE Miting al diasporei impotriva Guvernului; Piata Victoriei - punctul central de intalnire al protestatarilor (FOTO)

Românii din diaspora protestează, vineri, împotriva Guvernului, Piaţa Victoriei din Capitală fiind punctul central spre care s-au îndreptat înca de joi seara manifestanţii. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO ORA 13.46 Protest Diaspora/ Peste 200 de persoane scandează în faţa sediului Guvernului Peste 200 de persoane s-au adunat în Piaţa Victoriei vineri la prânz, pentru a participa la protestul iniţiat de asociaţii ale diasporei. În faţa sediului Guvernului, sunt români veniţi din ţări precum Franţa, Italia, Suedia, Germania, Norvegia sau SUA, dar şi protestatari care au venit la Bucureşti din diferite judeţe. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Manifestanţii flutură steaguri tricolore şi ale UE şi scandează lozinci împotriva Guvernului şi a PSD: "Jos PSD!", "Hoţii!", "Demisia!", "Anticipate!", "DNA să vină să vă ia!", "Fără penali!". Pe pancartele afişate şi tricourile purtate de protestatari se pot citi diverse mesaje: "Mi-aţi confiscat drepturile", "Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România", "Nu cedăm", "Nu: Romania coruptă; Parlamentari corupţi", "Tudorel Toader - ministrul anihilării Justiţiei". Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Pentru a-şi face auzite mesajele, câţiva protestatari au adus în Piaţa Victoriei o maşină cu platformă pe care au instalat o staţie de amplificare. În faţa sediului Guvernului se află şi reprezentanţi ai iniţiativei "Fără penali", veniţi să strângă semnături pentru campania lor. De asemenea, ei comercializează în zonă şi o carte de versuri, "Diaspora rezist", scrisă de Doru Cernescu. Zona Pieţei Victoria este încercuită cu garduri şi păzită de efective ale Jandarmeriei. Circulaţia rutieră, la această oră, se desfăşoară în condiţii normale. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.