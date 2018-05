Liverpool pierde incredibil la Roma, scor 2-4, dar s-a calificat in finala Champions League dupa 11 ani » Primul esec al englezilor in acest sezon

Liverpool AS Roma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La adapostul victoriei din tur, scor 5-2, Liverpool n-a fost nevoita sa forteze prea mult in returul de pe Olimpico impotriva celor de la AS Roma. Totusi, echipa lui Jurgen Klopp a pierdut in Italia, scor 2-4. A condus de doua ori, a pierdut in cele din urma, ba chiar a tremurat pe final in ceea ce priveste calificarea in finala UEFA Champions League. Sadio Mane a deschis scorul din pasa lui Roberto Firmino in minutul 9. Avantajul lui Liverpool a fost stricat de gafa lui Dejan Lovren. Acesta a degajat o minge in figura lui Milner, iar balonul a ajuns in plasa. Englezii au preluat din nou conducerea in minutul 25, cand Wijnaldum a inscris din fata portii. Edin Dzeko a readus-o pe Roma in joc ...