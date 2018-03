Liviu Arteni a luat decizia la care nimeni nu se astepta! Ce vrea sa faca in tara dupa moartea Israelei

Dupa moartea Israelei Vodovoz, Liviu Arteni a luat o decizie neasteptata, Barbatul, care acum se afla in Spania, vrea sa revina in Romania si sa ajute nevoiasii!

Dupa o jumatate de an petrecuta in Peninsula Iberica, el a vorbit la Antena Stars si a marturisit ca vrea sa revina in tara, insa ca nu vrea sa iti faca o pensiune, ci sa ajute sarmanii. Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii. Ma intorc in Romania ca sa ajut oamenii strazii si pe cei bolnavi, asa cum si Israela facea cand traia, a declarat Liviu Arteni, la „Agentia Vip”. Totodata, Rodica Kuznetov, o foarte buna prietena a Israelei, a intervenit telefonic si a vorbit despre cartea pe care a scris-o impreuna cu Israela, despre violenta domestica, in care Liviu Arteni era numit psihopat. „Psihopat, hai sa analizam putin, sa dam o nota profilului psihopat. Atat timp cat noi stam de vorba cu cineva fata in fata… nu e paranoia, doar ca simteam ca am nevoia sa vorbesc cu cineva. Simt nevoia sa fiu auzit, degeaba e libera exprimare daca nu suntem ascultati. (…) Alcoolul este un pericol social. Da, consum in continuare. Eu nu pot fara. Eu am multe vicii. Sunt dependent de stupefiante. Asta e unul dintre motivele pentru care nu m-am intors mai devreme, pentru ca nu sunt tolerate aici.”, a mai spus Liviu Arteni, la „Agentia Vip”. Vineri, 9 martie, fosta balerina Israela Vodovoz a fost gasita decedata in propria casa. Avea 70 de ani. Milionara a devenit cunoscuta in lumea mondena prin prisma relatiei pe care a avut-o cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. Cei doi s-au despartit anul trecut, dupa ce Israela l-a acuzat de violenta domestica, pe fondul consumului de alcool.

