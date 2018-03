Liviu Arteni, devastat dupa moartea Israelei Vodovoz. “Eu mor in cateva zile, ca ma asteapta ea pe mine”

Liviu Arteni a acordat un interviu in care a facut declaratii cutremuratoare dupa moartea Israelei Vodovoz. Acesta este devastat de durere dupa disparitia celei care i-a fost sotie.

Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz, insa acestia au ajuns la divort, iar ulterior barbatul a parasit Romania. dupa moartea Israelei Vodovoz, Liviu Arteni a fost de negasit, insa acum acesta a acordat un interviu pentru emisiunea Agentia VIP, de la postul de televiziune Antena Stars, in care a avut un discurs zguduitor despre cea care i-a fost partenera de viata.

“Nu vreau sa joc teatru. Eu mor in cateva zile ca ma asteapta ea pe mine. Am zis ca nu are rost sa mai traiesc. Eu nu mai am nici un plan, eu cand sunt in Romania, n-am planuri”, a afirmat Liviu Arteni.

Barbatul a comentat si pe marginea divortului de femeia de afaceri.

“Divortul s-a incheiat de doua ori. Am stat si am suferit o luna de zile. Am luat un telefon de la un om de pe strada si m-au lasat genunchii cand am aflat. Am vorbit cu Israela cu o saptamana inainte sa moara. Eu am adorat-o pe Israela”, a incheiat Liviu Arteni.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.