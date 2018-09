Liviu Dragnea a dat semnalul! Ce se intampla cu ''ordonanta Pruna''

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor. De altfel, presedintele acestui for, liderul PSD Liviu Dragnea, anunta ca actul normativ va fi respins de Camera Deputatilor, ca se lucreaza la legea de respingere si la ce trebuie sa se intample cu efectele pe care le-a produs, informeaza news.ro. Proiectul, adoptat deja tacit de Senat, se afla pe ordinea de zi a Comisiei juridice a Camerei - care este for decizional - la pozitia a 4-a. Are aviz negativ de la Comisia pentru dr ...