Liviu Dragnea a fost desfiintat de un fost membru PSD! Victor Ponta a afirmat ca Liviu Dragnea a premeditat evenimentele intamplate in Piata Victoriei. Fostul membru PSD a declarat marti ca a dezavuat reactia autoritatilor statului la protestele din 10 august.

Acesta mai spune si ca extista o singura solutie pentru detensionarea situatiei care este in Romania, aceeasi pe care a si facut-o Victor Ponta in timpul in care a fost prim-ministru. In opinia acestuia, ministrul de Interne, Carmen Dan, si Liviu Dragnea au premeditat evenimentele din Piata Victoriei din 10 august. „Huliganii” din cadrul protestelor impotriva guvernului ar fi putut fi opriti. Politia are evidenta tuturor acestora din galeriile de fotbal.

Fostul prim-ministru, Victor Ponta l-a criticat aspru pe Liviu Dragnea pentru felul in care lasa tara sa se afle in acest conflict.

”Am trait impreuna cele mai violente confruntari din perioada mineriadelor, de 27 de ani incoace. E ceva ce nu trebuie ignorat, cum am ajuns dupa 27 de ani la violenta, cum am reusit sa facem in anul Centenar ca romani angajati ai statului roman sa se lupte cu alti romani. (…) Cel mai simplu lucru e sa sari la bataie. Daca esti destept si daca esti responsabil, atunci cand ai puterea, ai grija sa nu se intample lucrul asta.

(…) Patru ani ca prim-ministru am reusit sa gandim lucrurile in asa fel incat sa nu vedeti in spital niciun jandarm, sa nu vedeti in spital niciun protestatar, desi am avut destule momente dificile. (…) La fel de mandru sunt in continuare ca atunci cand s-a pus problema sa detensionam o situatie importanta pentru tara am ales sa plec eu din functie. Cred ca asta trebuie sa faca un om politic care e interesat de altceva decat de scaunul propriu”, a spus Ponta.

Victor Ponta spune ca singura solutie pentru manifestarile cetatenilor romani este demisia acestuia.

”Salut faptul ca huligani care vin la manifestari pasnice sa se bata cu politia sunt sanctionati. (…) Inteleg ca e vorba de fiecare data de aceeasi oameni din galerii de fotbal (…). Exista o lege care ii impiedica pe acesti huligani sa participe la partide de fotbal. (…) Politia stie exact cine sunt acei oameni (…). Sunt convins, in urma a tot ceea ce am vazut, ca a existat o premeditare din partea ministrului de Interne, doamna Carmen Dan, din partea lui Liviu Dragnea si a consilierilor sai. (…) Din ’91 n-a incendiat nimeni cladirea Guvernului, dar daca vrei sa creezi si sa provoci, atunci dai ordine foarte dure si exagerate”, a afirmat Ponta.

