Liviu Dragnea a rabufnit: ''Sa dea Iohannis decret sa ma impuste''

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o iesire nervoasa, miercuri, in momentul in care a fost intrebat daca o lege adoptata recent, privind executarea pedepsei la domiciliu, il ajuta. Dragnea s-a intrebat daca este singurul om din tara si daca legile sunt doar pentru el. „Mi-a ajuns, sunt si eu om. Vorbiti cu Iohannis sa dea decret sa ma impuste", a spus Dragnea in fata jurnalistilor. „Ati ajuns oameni tineri sa sustineti securistii, sa sustineti abuzurile in Romania. Toate prostiile o sa le sustineti, daca ma avantajeaza sau nu pe mine. Cu ce dracu sa ma avantajeze? Ca mi-au distrus viata, am fost condamnat fara niciun fel de proba la referendum si fara niciun fel de proba in al doi ...