Liviu Dragnea a vorbit cu Frans Timmermans: Sunt convins ca o sa constate ca Romania merge in direcția buna, nu greșita

Liviu Dragnea susține, după criticile aduse guvernului de Frans Timmermans, că dacă va continua dialogul cu România, vicepreședintele Comisiei Europene va constata că țara noastră merge în direcția bună, nu în cea greșit.

"Sunt convins ca daca va fi deschis in continuare spre dialog o sa constatate ca România merge in directia buna, nu gresita", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat despre afirmația lui Timmermans, potrivt căreia e posibil ca România să meargă pe urmele Poloniei și Ungariei, liderul PSD a spus: "Nu stiu la ce urme se refera, daca se referea la urmele economice n ar fi rau. Eu am vazut ca s-a discut foarte clar ca nu se pune problema declansarii procedurii art 7. De ce? Pentru ca intr-o lege au fost trecute niste amendamente care au fost solicitate de asociatiile de magistrati sau de CSM? Modul asta in care incepe sa se vada o dublca masura nu e corect. S-a vorbit des proteste, foarte bine, sa se vorbeasca de toata intamplarile de acolo, nu doar de protestatarii pasnici, sunt imagini in care apar oameni care dadeau foc la mobilierul urban, asa cum anuntau inainte ca va fi foc si sange".

Referitor la avizul Comisiei de la Veneția și implementarea lui, Liviu Dragnea a spus: "Se va tine cont de toata acele prevederi.Nimic nu poate fi implementat perfect. Nu vreau sa discut in public despre discutia avuta ieri dupa amiaza cu domnul Frans Timmermans".