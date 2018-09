Liviu Dragnea a vorbit despre Legea offshore: "Nu am de gand sa pun umarul la pierderea resurselor Romaniei"

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca Legea offshore nu va fi modificata decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra sa se comercializeze pe piata din Romania, vor ramane neschimbate. Liviu Dragnea a declarat sambata seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Neptun, ca nu are de gand sa cedeze si sa puna umarul la pierderea resurselor Romaniei. “Indiferent ce se va intampla cu mine, eu nu am de gand sa cedez si nu am de gand sa pun umarul la pierderea resurselor Romaniei. Si nu o spun apasat o spun calm. Indiferent ce se va intampla, forma ...