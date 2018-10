Liviu Dragnea acuza “„excesul de putere” al ICCJ. Ce solicita liderul PSD in procesul intentat instantei care il judeca

Liderul PSD cere suspendarea în parte a deciziei Colegiului de Conducere a ÎCCJ prin care s-a stabilit cum vor fi alcătuitele completele de 5 judecători, Liviu Dragnea acuzând, în cererea de chemare în judecată consultată de MEDIAFAX, că e un act administrativ “nelegal emis cu exces de putere”. Informaţiile apar în procesul pe care preşedintele The post Liviu Dragnea acuză “„excesul de putere” al ÎCCJ. Ce solicită liderul PSD în procesul intentat instanţei care îl judecă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.