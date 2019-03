Liviu Dragnea anunța o campanie incendiara in urmatoarea perioada: 'Adevarul trebuie spus cu toata forța și fara niciun fel de frica'. Cum sta PSD in sondaje

Liviu Dragnea anunță o campanie „incendiară” a PSD. Liderul social-democraților a spus duminică, într-un interviu la România Tv, că în campanie adevărul trebuie spus cu toată forța și fără niciun fel de frică.

„Vrem să spunem adevărul pe toate vocile partidului, o voce foarte tare, foarte apăsat, să spunem adevărul pe care îl spunem din decembrie 2016 încoace. Trebuie spus oamenilor ce se întâmplă în economie, ce facem pentru ei în continuare, dar în același timp trebuie să spunem și răul pe care îl spun și îl fac ceilalți. Deci, adevărul spus în campanie cu toată forța și fără niciun fel de frică din partea membrilor noștri”, a spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a negat ideea că alegerile europarlamentare vor fi un test pentru prezidențiale pentru PSD.

„Eu nu consider aceste alegeri europarlamentare ca pe un test. Eu le consider foarte importante pentru România și pentru poziția noastră în Europa. Mi se pare foarte important românii care vor ajunge acolo, deci nu le consider ca un test”, a mai spus Dragnea.

Întrebat cum stă PSD în sondaje, Liviu Dragnea a afirmat că „nu sunt sociolog, dar vă pot spune că PSD stă mai bine acum decât stătea în ianuarie 2016, când a intrat într-un an electoral foarte important și cu foarte multă tensiune. Indiferent de la ce procent pleacă un partid în an electoral contează foarte mult ceea ce face, cum face și ce spune”.