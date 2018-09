Liviu Dragnea anunt privind candidatura la alegerile prezidentiale. Ce a mai declarat Dragnea dupa Comitetul Executiv National

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a făcut un anunţ-surpriză în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al partidului. Dragnea le-a spus colegilor că nu va candida la alegerile prezidenţiale din 2019.Informaţia a fost confirmată şi primarul Capitalei. Gabriela Firea a spus că Liviu Dragnea a anunţat că s-ar putea să existe un candidat comun PSD-ALDE la prezidenţiale în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu. Firea a mai spus că Tăriceanu ar fi un preşedinte de ţară extraordinar, dar pentru PSD ar fi un moment istoric negativ, pentru că social-democraţii au avut întotdeauna un candidat la preşedinţie.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, că liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că nu va candida la alegerile prezidenţiale din 2019 şi că s-ar putea să existe un candidat comun PSD-ALDE - Călin Popescu Tăriceanu. Ea a spus că Tăriceanu ar fi un preşedinte de ţară extraordinar, dar pentru PSD ar fi un moment istoric negativ, pentru că social-democraţii au avut întotdeauna un candidat la preşedinţie.A fost o zi lungă cu două evenimente importante pentru noi- Cex și grupurile parlamentare. Am aprobat la Cex un document foarte important, actele normative din această toamnă. Toate acele măsuri sunt derivate din programul de guvernare. am adoptat o măsură la care lucrăm de ceva timp, un program de revitalizare a stațiunilor balneare, este vorba despre un fond care va fi creat și la care vor avea acces autoritățile locale și firmele din domeniu.Am decis să prelungim existența voucherelor de vacanță cu cel puțn un an. Am discutat și despre măsurile care urmează să fie adoptate în ceea ce privește pesta porcina. Procedurile de despăgubire a gospodăriilor se vor desfășura rapid. Am mai vorbit despre referendum. Am dat un vot de asumare politică, de susținere a acestui obiectiv și am stabilit data pentru 7 octombrie. Mai trebuie dat votul în Senat.A fost o solicitare a dnei Firea de demitere a ministrului Carmen Dan, nu vreau să insist. A fost un singur vot pentru.S-a spus că vrem să eliminăm avizele din ministere. România nu mai poate sta prizonieră unor funcționari care blochează proiecte. Li s-a cerut miniștrilor să rezolve rapid această problemăS-a discutat despre situația protocoalelor. I s-a cerut premierului o OUG pentru anularea protocoalelor și a efectelor acestor protocoale.Despre candidatura la președinție:Le-am spus colegilor că trebuie să avem un candidat comun, nu neapărat să nu fie de la PSD. Am discutat și Cu Tăriceanu. Încep discuțiile în partid.Nu am avut niciodată obiectivul de a candida la alegerile prezidențiale. Nu cred că va apare un motiv care să mă convingă să candidez. Cel mai important este ca Iohannis să nu mai fie președinte. Încă 5 ani cu Iohannis este un dezastru pentru România.Despre conflictul cu FireaEu nu am primit nicio critică de la Firea în ședința PSD. Acolo s-a votat fără ca eu să merg cu o susținere pentru Carmen Dan. Un vot în unanimitate nu mai poate pune problema că eu o susțin pe Carmen Dan.O înțeleg pe Firea. Din partea mea, nu o să mă auziți că o să o critic pe Gabi Firea, sper că va trece peste această supărare.Spun foarte clar, jandarmeria a acționat corect. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar face un protest și 400 de oameni ar merge la Cotroceni și i-ar ruga pe jandarmi ”dați-vă la o parte că vrem să vizităm Palatul Cotroceni”Nu știam că Firea va veni azi cu solicitarea de demitere. Eu nu sunt consilierul lui Carmen Dan și nu stau să-i pregătesc intervențiile din Cex. Am convenit că avem lucruri de făcut. Sper că într-o perioadă rezonabilă vor fi depășite aceste supărări.M-am uitat în sală, la momentul votului din Cex, cum mă uit și acum. Am două perechi de ochelari, unii de aproape și unii de distanță. Iar unii stăteau cu spatele, că așa era așezată sala.