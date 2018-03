Liviu Dragnea anunta schimbari in politica externa: SUA, China, Israel - principalele tari vizate

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a anunţat priorităţile partidului în domeniul relaţiilor externe ale României. În discursul susţinut la Congresul PSD, Dragnea a amintit că alţii "se laudă" în vizitele externe cu alocarea a 2% pentru Apărare, deşi PSD a luat această măsură.

"Noi am decis alocarea a 2% pentru Apărare. Noi nu vrem ca aceşti 2% să plece din România. Cred caătrebuie ca echipamentele militare să se producă în România. E vorba despre miliarde de euro. Vom întări parteneriatul strategic cu SUA, dezvoltând puternic şi componenta economică. Vrem să întărim parteneriatul în domeniul economic cu Germania, Franţa şi Marea Britanie. Trebuie să abordăm uriaşul potenţial de dezvoltare în relaţiile cu China. Absolut toate ţările doresc să aibă relaţii comerciale cu China. La noi, pentru că unii au tot felul de opinii, au existat ezitări. Vreau să nu mai avem aceste ezitări.

Cooperarea cu ţările din jurul nostru are un potenţial de care s-a vorbit prea puţin. Vreau să întărim un sistem de cooperare economică şi nu numai cu Bulgaria, Serbia, Ungaria şi Republica Moldova. Vreau să folosim cu inteligenţă deschiderea tot mai mare pe care statul Israel o are faţă de România. Îl rog pe ministrul de Externe să trimită propunerea pentru ambasador din partea României în Israel. Este inadmisibil să stăm mai bine de un an fără ambasador în această ţară foarte importantă", a afirmat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a mai anunţat că va solicita întregului corp diplomatic al României să ofere o importanţă sporită dimensiunii economice a relaţiilor externe.