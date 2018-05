Liviu Dragnea, atac la Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu Mugur Isarescu: Contrar celor spuse de unii cu funcții foarte inalte...

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a fost joi după-amiaza la biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, împreună cu prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. Întâlnirea a început la ora 17:00 și s-a terminat la ora 20.15. La ședință a participat și premierul Viorica Dăncilă, alături de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

După întâlnire, Liviu Dragnea n-a ratat ocazia de a-l ataca pe președintele Klaus Iohannis, care a încercat o mediere a ceea ce el a numit conflict între BNR și Guvern.

”Am avut o întâlnire foarte bună. A fost un schimb de scrisori între mine și guvernatorul Isrărescu. Am convenit să facem publice aceste scrisori. Erau stabilite întâlniri între Guvenr și BNR și am convenit să aibă loc o singură întâlnire, aici, la Parlament. A fost o discuție serioasă, despre situația macroeconomică. Și Guvernul, și BNR au convenit că principalele cauze pentru creșterea inflației sunt factorii exogeni, factori din afara Guvernului și a BNR, gaze, energie, petrol. S-a convenit ca să existe o colaborare bazată pe întâlniri frecvente, constante, între BNR și Guvern. Guvernul și-a arătat disponibilitatea să aibă întâlniri înainte de a lua măsuri conforme cu programul de guvernare, să fie o inromare plină de substanță între cele două instituții, iar BNR și-a arătat disponibilitatea. Nu există niciun indiciu că Români ar fi într-un prag de criză sau că ar veni o criză sau că ar urma o instabilitate. Nu e niciun conflict între BNR și Guvern. Contrar celor spuse de unii cu funcții foarte înalte nu e nicio intenție a PSD de a prelua controlul BNR, guvernatorul are sprijinul meu.”, a spus Liviu Dragnea.

