Liviu Dragnea convoaca CExN

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional al PSD pentru vineri, 21 septembrie, la ora 12.30. Convocarea CExN vine ca urmare a scrisorii semnate de Gabriela Firea, Paul Stănescu și Adrian Țuțuianu, în care aceștia cer demisia imediată a lui Liviu Dragnea. Valeriu Motoc The post Liviu Dragnea convoacă CExN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.