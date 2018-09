Liviu Dragnea da dictatura jos din pod: 'Au fost ieri multi colegi care m-au certat ca, dimpotriva, nu am fost mana de fier'

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara că mai mulţi colegi din PSD i-au reproşat faptul că nu a fost "mână de fier", menţionând totodată că, în ultima vreme, a delegat în mod informal mai multe atribuţii, aspect care "nu a dus la foarte multă coerenţă".

"Au fost ieri mulţi colegi care m-au certat că, dimpotrivă, nu am fost mână de fier. Şi asta trebuie să o recunosc, eu am delegat destul de multe atribuţii într-un mod informal în ultimele şapte-opt luni, chiar după Congres, şi asta nu a dus la foarte multă coerenţă. Şi a dus la o comunicare mai grea a mea cu restul partidului, cu organizaţiile judeţene, cu colegii parlamentari, ocupându-mă de nişte chestiuni extrem de importante, unele vizibile, altele care nu s-au văzut, dar foarte importante şi care au generat şi generează în continuare rezultate. Ceea ce nu se va mai întâmpla", a declarat Dragnea la Antena 3.Preşedintele PSD a mai precizat că nu are resentimente după şedinţa Comitetului Executiv de vineri, în care s-a discutat despre scrisoarea semnată de social democraţii Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu, care îi cereau demisia.

