Liviu Dragnea: "Dacian Ciolos e o papusa pusa sa vorbeasca atunci cand altcineva nu doreste"

Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, a vorbit in aceasta seara la Romania TV despre mai multe subiecte importante pentru romani si pentru Romania. Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania: "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut mereu si a spus si Dancila este doar dorinta noastra legitima sa primim aceeasi pretuire. Nu cred ca este bine ca Romania sa accepte in continuare o pozitie a unei tari certate de toti si nici nu intelegem de ce suntem certati. Am ...