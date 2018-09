Liviu Dragnea, despre acuzatiile Gabrielei Firea - "Eu zic ca PSD sa ramana la guvernare. Sper ca Firea sa fie sincera si neinformata"

”Imediat după alegerile din 2016, PSD a început să fie atacat violent. Toți au teama de audit, de evaluarea lucrurilor pe care le-au făcut. Au o temă pentru că dacă PSD rămâne la guvernare le strică planurile. Eu am respect pentru ofițerii SRI. Din păcate, conducerile care s-au succedat la aceste servicii au început să profite de putere. A fost o trecere mare în ceea ce privește SRI și asta într-un mod netransparent. Suntem țara care e cea mai ascultată din Europa, dacă nu chiar din lumea întreagă(...) Iohannis e cel care ar pierde dacă noi rămânem la Guvernare. Președintele nu a făcut nimic în patru ani. Dacă vom pleca noi nu mai putem îndeplini multe obiective, cum ar fi: legea pensiilor, pensia minimă, centrele medicale pentru persoanele cu dizabilități, legea salarizării, legea adopțiilor, legile justițiilor, legea offshore(....) Când ei au fost la gurvenare a fost descreștere economică. Diferența între noi și ei e că noi au fost productivi, pe când ei au cheltuit tot. Pentru a nu continua acest program, care e abia la jumătate au început cu atacuri violente. M-au demonizat, am fost vopsit în culorile iadului, m-au atacat dur, m-au condamnat, tot ce se întâmplă e din vina mea”, a declarat Dragnea la Antena 3.

Liviu Dragnea a vorbit sâmbătă seară despre scandalul momentului.Președintele PSD susține că partidul a început să fie atacat violent imediat după alegerile din 2016.Liviu Dragnea a răspuns atacurilor Gabrielei Firea, după ce Primarul General al Capitalei i-a cerut să facă un pas în spate.”Eu am aflat despre acest zis conflict de la televizor, în săptămna asta. Acestea sunt prostii. Eu nu pot să spionez pe nimeni, pentru că nu am cum. Sunt oameni serioși în ministerul de Interne, cum să spioneze cineva. Eu nu vreau să răspund acestor atacuri la persoana mea, dar pot să răspund la atacurile la adresa Guvernului. Nu pot să stau cu mâinile legate când se spune că Guvernul blochează proiectele Capitalei (...) Dacă toate nerealizările de la Primăria Capitalei sunt din cauza mea, cum se spune, accept și asta, dar nu sunt de acord să atace Guvernul. Lucrurile astea se puteau discuta în partid. Va fi o discuție serioasă în partid (...) Eu zic ca PSD să rămână la guvernare. Eu nu am oprit pe nimeni din partid să vorbească. A apărut o supărarea cu doamna Carmen Dan. Nu poți veni să ceri demisia unui ministru așa cu puține argumente(...) Protestele din Piața Victoriei au fost finanțate din exterior, iar jandarmii și-au făcut treaba. Sper ca Firea să fie sinceră și neinformată. Eu am propus-o pe ea la conducerea Capitalei, deși foarte mulți susțineau că nu este o soluție bună. Nu regret că am susținut-o”, a spus președintele PSD.