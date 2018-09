Liviu Dragnea, despre demisia lui Darius Valcov

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, că nu consideră ca Darius Vâlcov să-și dea demisia sau să fie demis. În opinia sa, „a fost o acțiune nefericită”, dar consideră că trebuie „să-i tratăm pe toți în același registru”. „Nu am văzut inflamări publice când s-au dat rechizitorii din dosare”, a spus The post Liviu Dragnea, despre demisia lui Darius Vâlcov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.