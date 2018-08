Liviu Dragnea, despre noua lege a pensiilor: "In 2020 punctul de pensie se dubleaza"

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a prezentat, in aceasta, la Antena 3, informatii importante despre noua lege a pensiilor. Liderul social-democrat afirma nu sunt probleme din punct de vedere al impactului bugetar si ca in anul 2020 punctul de pensie se va dubla. Vezi si: Liviu Dragnea, despre Klaus Iohannis: "Este disperat ca va pierde alegerile" "A crescut punctul in 2018 la 1.100 de lei, deci cu 10%, va creste de 1265 lei in 2019. In 2020 punctul de pensie se dubleaza. Este cea mai mare crestere care a existat vreodata, cred ca nu numai in Romania, a punctului de pensie. Cresterile vor fi etapizate. Noua lege a pensiilor va schimba lucrurile in bine pentru foarte multi pensionari", a anunta ...