Liviu Dragnea, despre raportul MAE privind mutarea Ambasadei la Ierusalim: Cand o sa il avem, o sa discutam

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca atunci cand va avea raportul de la MAE in privinta mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va oferi mai multe detalii pe acest subiect. Intrebat in legatura cu afirmatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare la mutarea ambasadelor mai multor state la Ierusalim, Dragnea a spus: "Lasati-ma doar comentatorul ministrilor PSD si altor membri de partid. Inca nu am ajuns la nivelul sa fiu comentatorul sau consilierul primului-ministru israelian. In schimb, ii multumesc public pentru gandurile bune pe care mi le-a transmis prin intermediul doamnei prim-ministru, in rest despre raportul de la MAE - cand o sa-l avem, o ...