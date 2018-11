Liviu Dragnea, despre relatia cu seful SIE, Gabriel Vlase: Exceptionala. Nu am vorbit deloc

Dargnea, despre dosarul lui Tariceanu: Am aflat din presa. Nu mai cred de mult in coincidente Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, susţine că a aflat din presă despre solicitarea DNA referitoare la preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, la fel şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe care l-a sunat după ce "a aflat din Citește mai departe...

Suedia extinde controalele la frontiera pana in luna februarie Suedia va extinde controalele temporare la frontiera pana in luna februarie, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, invocand preocupari de securitate, relateaza dpa.

Alergia la praf: Cum se manifesta? Alergia la praf: Fără îndoială, alergia la praf poate fi o bataie de cap destul de suparatoare. Citește mai departe...

Dragnea s-a enervat cand a fost intrebat daca face presiuni la Rise Project. Ce spune de vila de la Mamaia Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, joi, despre faptul ca Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) a cerut jurnalistilor de la RISE Project sa isi divulge sursele in cazul #TeleormanLeaks, amenintandu-i in caz contrar cu o amenda de pana l ...

LOTO, LOTO 6/49. Numerele extrase la loto 6 din 49, pe 8 noiembrie 2018 LOTO, LOTO 6/49. Joi, 8 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto din 4.11.2018 Loteria Romana a acordat 15.506 castiguri in valoare totala de 936.837,91 lei. Citește mai departe...

Comisia Europeana da Romaniei doua luni pentru a urgenta aplicarea directivei privind confiscarea bunurilor dobandite din infractiuni Comisia Europeană dă României şi Bulgariei un termen de două luni pentru a lua măsuri de aplicare a directivei privind c ...

Laura Cosoi nu baga bani in hainele fetiței: ”O risipa fara rost!” Puține zile au mai rămas până când iarna își va intra în drepturi, iar vedetele nu uita asta! Astfel, magazinele sunt luate cu asalt, garderobele trebuie înnoite. Nu însă toate vedetele. Laura Cosoi este printre cele care nu vor să risipească banii. Nu că nu s-ar interesa de una, de alta, dar nu cumpără aiurea, […] The post Laura Cosoi nu bagă bani în hainele fetiței: ”O risipă fără rost!” appeared first on Cancan.ro.

Brigitte Sfat i-a cerut duhovnicului dezlegare pentru sex. Ce dezvaluiri intime a facut bruneta De când credința i-a pătruns în suflet, Brigitte Sfăt este o femeie mult mai optimistă și mai fericită și nu face nimic fără acordul duhovnicului ei. Mai mult, de când l-a întâlnit pe Corneliu Oană și au decis să ducă relația lor la un alt nivel, bruneta a purtat o discuție importantă cu pastorul. Mai exact […] The post Brigitte Sfăt i-a cerut duhovnicului dezlegare pentru sex. Ce dezvăluiri intime a făcut bruneta appeared first on Cancan.ro.

A murit tanarul ars in incendiul din Piatra Neamț. Azi ar fi implinit 28 de ani Tânărul de 28 de ani care a fost ars în explozia din Piatra Neamţ a murit astăzi. El a fost transferat săptămâna trecută la un spital din Belgia. Bărbatul, care împlinea astăzi 28 de ani, a suferit arsuri pe 70% din corp. El a ajuns în Belgia cu două bacterii contractate în România. Tânărul a […] The post A murit tânărul ars în incendiul din Piatra Neamț. Azi ar fi împlinit 28 de ani appeared first on Cancan.ro.