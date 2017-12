Liviu Dragnea, despre statutul Casei Regale: Discutiile sunt destul de controversate

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie "cumpanite foarte bine". "Este o discutie foarte serioasa despre simbol. Eu nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte sensibil. Cu totii am vazut un val de emotie in perioada trecuta, perioada in care regele a fost adus in Romania, inclusiv in ziua funeraliilor. Aici discutam despre simboluri. Eu cred ca simbolul Casei Regale trebuie sa existe in Romania. Trebuie contin ...