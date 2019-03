Liviu Dragnea, despre votarea cererii DNA care-l privește pe Tariceanu: 'Pana la sfarșitul lunii martie ar trebui sa se voteze'

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că până la sfârșitul lunii martie ar trebui să se dea un vot cererii DNA pentru începerea urmăririi penale pentru președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, după ce conducerea Senatului a decis ca termenul limită să fie 2 aprilie.

”Până la sfârșitul lunii martie ar trebui să se voteze. Poate până la sfârșitul lunii martie ar trebui să se voteze. O să le spun colegilor părerea mea”, a declarat Liviu Dragnea, întrebat despre faptul că Biroul Permanent al Senatului a amânat termenul final pentru votarea cererii DNA care-l privește pe Tăriceanu până pe 2 aprilie, conform Mediafax.

El a mai spus că nu le va indica senatorilor social-democrați cum să voteze, aceștia fiind ”suficient de maturi”.

Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat luni, în Parlament că termenul pentru primirea unui răspuns în legătură cu cererea DNA pentru începerea urmăririi penale pentru președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu este 2 aprilie.

"Am discutat în cadrul Biroului Permanent, am propus colegilor ca termenul final, să avem un răspuns din patea Comisiei juridice, să fie data de 2 aprilie. Au fost toți colegii de acord, motiv pentru care am considerat că nu mai aveam de ce să mai dezbatem și solicitarea grupului USR. Rămâne ca termenul final să fie doi aprilie și să avem un răspuns de la Comisie juridică", a declarat Claudiu Manda.

DNA a anunţat, în noiembrie 2018, că preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.