Liviu Dragnea, emotii. Astazi primeste sentinta

Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Dosarul a fost trimis in instanta de DNA in iulie 2016, iar procesul a inceput pe fond in ianuarie 2017, avand 13 termene de judecata. Liviu Dragnea a fost intampinat in mai multe randuri de protestatari in fata Instantei supreme, avand loc si incidente, asa cum s-a intamplat in octombrie 2017, cand secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a venit insotit de bodyguarzi, care s-au imbrancit atat cu protestatarii ...