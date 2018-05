Liviu Dragnea: "Exclud varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, in aceasta seara, ca exclude varianta suspendarii din functie a presedintelui Klaus Iohannis, mentionand ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a evita o criza politica in Romania. "Nu m-am gandit la suspendare si nu vreau sa ma gandesc la suspendare. Nu vreau sa ajungem la suspendare. Voi face tot ce imi sta in putinta ca in Romania sa fie stabilitate politica. Nici nu ma intereseaza ca e Anul Centenar. La anul, Romania are presedintia Consiliului Uniunii Europene", a afirmat Dragnea la un post de televiziune. Vezi si: Liviu Dragnea i-a transmis un avertisment presedintelui Klaus Iohannis: Declaratiile facute de seful statului despre ...