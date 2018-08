Liviu Dragnea: "Exista o fierbere foarte mare in partid. S-ar putea sa incepem proteste la poarta lui Iohannis"

Liviu Dragnea 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a vorbit in aceasta seara, la Antena 3, despre faptul ca este foarte posibil ca PSD sa porneasca niste proteste la "poarta" lui Klaus Iohannis. "Exista o fierbere foarte mare in partid - asta e fierberea, nu scrisorile unor colegi si colege - ca de ce nu incepem si noi protestele la poarta lui Iohannis? Si este foarte posibil sa incepem lucrul asta. Vezi si: Liviu Dragnea: "O sustin pe Viorica Dancila. Trebuie sa ramana pana in 2020" O sa avem un Comitet Executiv la sfarsitul lunii si o sa decidem. Nu cu pietre, nu cu foc, nu cu cutite, nu cu batut jandarmi - proteste cum am mai facut. (...) N-am vorbit cu niciun coleg asta, eu va spun doar ce imi vi ...